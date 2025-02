Arthur Melo zamieril z Juventusu na hosťovanie do Girony

Girona 1. februára (TASR) - Brazílsky futbalista Arthur Melo strávi zvyšok sezóny na hosťovaní v španielskom klube FC Girona. Účastník La Ligy angažoval 28-ročného stredopoliara z Juventusu Turín, keďže v kádri "starej dámy" nedostal v prebiehajúcej sezóne žiadny priestor.



Melo odohral uplynulý ročník na hosťovaní v talianskej Fiorentine, nastúpil v ňom na 33 ligových stretnutí s bilanciou dva góly a tri asistencie. "Je to veľmi talentovaný hráč, ktorý okrem iného vyniká výnimočným ovládaním lopty," uviedli Katalánci na oficiálnej klubovej stránke. Melo obliekal aj dres konkurenčného FC Barcelona. Do tímu "blaugranas" prišiel v roku 2018 za 31 miliónov eur, na Camp Nou vydržal dva roky a Barcelončania ho o dva roky neskôr predali do Juventusu za približne 80 miliónov eur.