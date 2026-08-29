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Artis Brno dosiahol prvé víťazstvo v najvyššej českej súťaži

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hráči FC Zlín prehrali aj šiesty zápas prebiehajúcej sezóny.

Autor TASR
Praha 29. augusta (TASR) - Futbalisti SK Artis Brno dosiahli prvé víťazstvo v najvyššej českej súťaži. Nováčik zvíťazil v sobotňajšom zápase 6. kola na ihrisku FK Pardubice 2:1.

Hráči FC Zlín prehrali aj šiesty zápas prebiehajúcej sezóny. V sobotňajšom dueli prehrali na ihrisku FK Zbrojovka Brno 2:3, keď rozhodujúci gól inkasovali v nadstavenom čase. Slovenský brankár Adam Hrdina odchytal v drese domácich celý zápas, plnú minutáž mal aj obranca Zlína Marián Pišoja.



Česká liga, 6. kolo

FK Pardubice - SK Artis Brno 1:2 (1:0)

Góly: 16: Boledovič - 72. Alegue, 83. Labik.



FC Zbrojovka Brno - FC Zlín 3:2 (1:0)

Góly: 23. Vašulín, 59. Kopečný (vl.), 90.+3 Vedral - 58. Fukaa, 86. Cernin. ČK: 90.+10 Hellebrand (Zl.)

/Hrdina (Br.) odchytal celý zápas, Rymarenko hral od 56. min. - Pišoja odohral celý zápas, Gaži bol na lavičke/

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