< sekcia Šport
AS Monaco angažovalo na hosťovanie útočníka Adingru zo Sunderlandu
Dvadsaťštyriročný Adingra reprezentujúci Pobrežie Slonoviny odohral v prebiehajúcom ligovom ročníku dovedna 14 zápasov.
Autor TASR
Monako 2. februára (TASR) - Anglický futbalový klub AFC Sunderland poslal útočníka Simona Adingru na hosťovanie do konca sezóny do AS Monaco. „Kniežatá“ môžu podľa agentúry AFP využiť po uplynutí hosťovania nepovinnú opciu na trvalý prestup za 17 miliónov eur. Účastník francúzskej Ligue 1 dosiahol s nováčikom anglickej Premier League dohodu za 1 milión eur.
Dvadsaťštyriročný Adingra reprezentujúci Pobrežie Slonoviny odohral v prebiehajúcom ligovom ročníku dovedna 14 zápasov. Strelecky sa presadil iba v jednom stretnutí, v 18. kole proti Leedsu United (1:1). Predošlé dve sezóny strávil v Brightone Albion, za ktorý zaznamenal 60 štartov v PL a strelil osem gólov.
Dvadsaťštyriročný Adingra reprezentujúci Pobrežie Slonoviny odohral v prebiehajúcom ligovom ročníku dovedna 14 zápasov. Strelecky sa presadil iba v jednom stretnutí, v 18. kole proti Leedsu United (1:1). Predošlé dve sezóny strávil v Brightone Albion, za ktorý zaznamenal 60 štartov v PL a strelil osem gólov.