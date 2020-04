AS Monaco dostane finančnú pomoc od monackého kniežaťa

Monako 11. apríla (TASR) - Monacké knieža Albert II., ktorý je spolumajiteľ futbalového klubu AS Monaco, pomôže tímu finančnou podporou. Uviedol to portál foot-national.com.



"Táto sezóna je pre nás sklamaním. Absolvovali sme niekoľko telefonických hovorov, aby sme vyriešili, ako riešiť finančnú krízu. Ako v mnohých kluboch vo Francúzsku, aj štát v Monaku poskytuje klubu záruku pomoci," uviedol Albert II.



Koronavírusom sa vo Francúzsku nakazilo do sobotňajšieho poludnia viac ako 124-tisíc osôb, ochoreniu podľahlo 13.197 ľudí.