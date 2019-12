AS Monaco sa predčasne rozlúčilo s trénerom Jardimom

Paríž 28. decembra (TASR) - Francúzsky futbalový klub AS Monaco predčasne ukončil spoluprácu s trénerom Leonardom Jardimom.



"Prekvapujúca správa prišla rok pred riadnym ukončením zmluvy," informuje agentúra AFP.



Štyridsaťpäťročný Portugalčan vystriedal v januári 2019 Thierryho Henryho. Jardim predtým s AS získal ligový titul v sezóne 2016/17 a v Lige majstrov sa prebojoval do semifinále.



Podľa medializovaných informácií povedie Monaco španielsky tréner Marcelino.