< sekcia Šport
AS Monaco ukončilo spoluprácu s trénerom Pocognolim
Monaco obsadilo v uplynulej sezóne siedme miesto a v budúcej sezóne si zahrá play off o účasť v Konferenčnej lige.
Autor TASR
Monako 1. júna (TASR) - Futbalový klub AS Monaco potvrdil ukončenie spolupráce s trénerom Sebastienom Pocognolim po ôsmich mesiacoch na lavičke tímu z francúzskej Ligue 1. Belgický kouč mal ešte rok platnú zmluvu.
Monaco obsadilo v uplynulej sezóne siedme miesto a v budúcej sezóne si zahrá play off o účasť v Konferenčnej lige. Tridsaťosemročný Pocognoli prišiel do klubu v októbri minulého roku z Union Saint-Gilloise a na pozícii nahradil Adiho Hüttera. Po náročnom vstupe do sezóny chytil tím vedený bývalým belgickým reprezentantom formu a ťahal sériu desiatich zápasov bez prehry. Koniec ročníka mu však nevyšiel a majster zo sezóny 2016/2017 sa nekvalifikoval do Ligy majstrov.
Okrem Pocognoliho odchádzajú z klubu aj jeho dvaja asistenti Kevin Mirallas a Artur Kopyt. V uplynulých dňoch už tím opustili ďalší traja členovia realizačného tímu. Favoritom na jeho post je bývalý obranca Chelsea či Atletica Madrid Filipe Luis. Štyridsaťročný Brazílčan opustil v marci Flamengo, s ktorým zvíťazil v Pohári osloboditeľov. Informovala o tom agentúra AFP.
Monaco obsadilo v uplynulej sezóne siedme miesto a v budúcej sezóne si zahrá play off o účasť v Konferenčnej lige. Tridsaťosemročný Pocognoli prišiel do klubu v októbri minulého roku z Union Saint-Gilloise a na pozícii nahradil Adiho Hüttera. Po náročnom vstupe do sezóny chytil tím vedený bývalým belgickým reprezentantom formu a ťahal sériu desiatich zápasov bez prehry. Koniec ročníka mu však nevyšiel a majster zo sezóny 2016/2017 sa nekvalifikoval do Ligy majstrov.
Okrem Pocognoliho odchádzajú z klubu aj jeho dvaja asistenti Kevin Mirallas a Artur Kopyt. V uplynulých dňoch už tím opustili ďalší traja členovia realizačného tímu. Favoritom na jeho post je bývalý obranca Chelsea či Atletica Madrid Filipe Luis. Štyridsaťročný Brazílčan opustil v marci Flamengo, s ktorým zvíťazil v Pohári osloboditeľov. Informovala o tom agentúra AFP.