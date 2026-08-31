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AS Monaco zvíťazilo v šlágri 2. kola Ligue 1 nad Marseille 2:0

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hráči tímu Paríž FC zvíťazili nad OGC Nice 3:0 a patrí im priebežná 2. priečka.

Autor TASR
Paríž 30. augusta (TASR) - Futbalisti AS Monaco triumfovali v šlágri 2. kola francúzskej Ligue 1 nad Olympique Marseille 2:0. Oba góly „kniežat“ strelil 20-ročný nemecký útočník Paris Brunner, ktorý si otvoril strelecký účet v najvyššej francúzskej súťaži. Monačania sú po dvoch zápasoch na čele tabuľky, keď ako jediný tím majú stopercentnú bilanciu a skóre 3:0.

Hráči tímu Paríž FC zvíťazili nad OGC Nice 3:0 a patrí im priebežná 2. priečka. Prvú výhru v novom ročníku zaznamenali futbalisti Stade Rennes, ktorí zdolali Le Mans FC 3:2.



Ligue 1 - 2. kolo:

AS Monaco - Olympique Marseille 2:0 (1:0)

Góly: 13. a 54. Brunner



Stade Rennes - Le Mans FC 3:2 (2:1)

Góly: 5. a 90.+5 Lepaul (druhý z 11 m), 26. Rongier - 30. a 54. Mafouta (druhý z 11 m). ČK: 68. Sidibe (Le Mans)



Paríž FC - OGC Nice 3:0 (1:0)

Góly: 21. Sinayoko (z 11 m), 51. Chergui, 89. Marchetti
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