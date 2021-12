AS Pirae z Tahiti sa zúčastní na MS klubov, nahradí Auckland

Dubaj 31. decembra (TASR) - Na februárových majstrovstvách sveta klubov v SAE sa predstaví aj futbalový tím z Tahiti. AS Pirae nahradí na podujatí novozélandský Auckland City, deväťnásobný víťaz oceánskej Ligy majstrov sa na turnaji nemôže zúčastniť pre karanténne pravidlá v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na správu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).



MS klubov sa uskutočnia 3.-12. februára 2022 v SAE, Pirae sa v úvodný deň stretne s domácou Al Jazirou. V prípade postupu do semifinále by mohol naraziť na úradujúceho európskeho šampióna FC Chelsea Londýn.