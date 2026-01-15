Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
AS Rím angažoval 18-ročného útočníka Vaza z Marseille

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ešte len 18-ročný útočník podpísal zmluvu do roku 2030.

Autor TASR
Rím 15. januára (TASR) - Francúzsky futbalista Robinio Vaz prestúpil z Marseille do AS Rím. Ešte len 18-ročný útočník podpísal zmluvu do roku 2030, informoval taliansky klub. Prestupová čiastka činí podľa portálu transfermarkt.com 22 miliónov eur.

Vaz strelil v prebiehajúcej sezóne francúzskej Ligue 1 štyri góly v štrnástich zápasoch a pridal dve asistencie. „Jeho cesta ilustruje schopnosť klubu podporovať rozvoj hráčov na najvyššej úrovni. Klub Robiniovi Vazovi srdečne ďakuje a želá mu všetko dobré,“ uviedol Olympique Marseille vo vyhlásení. Vaz bude na drese „vlkov“ nosiť číslo 78.
