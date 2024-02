AS Rím angažoval obrancu Baldanziho

Rím 1. februára (TASR) - Taliansky futbalový klub AS Rím angažoval za 10 miliónov eur dvadsaťročného obrancu Tommasa Baldanziho z Empoli. Mládežnícky reprezentant bol súčasťou národného tímu na svetovom šampionáte hráčov do 20 rokov, na ktorom vlani obsadila "squadra azzurra" druhé miesto.



"Tréningy po boku veľkých šampiónov mi poskytnú veľa príležitostí na pozorovanie a učenie. Už sa neviem dočkať pondelka, aby som zažil atmosféru môjho nového štadióna. Čo sa mňa týka, urobím všetko pre to, aby som pomohol dosiahnuť ciele, ktoré máme pred sebou," uviedol Baldanzi vo vyhlásení.



Baldanzi je druhým podpisom nového trénera Rimanov Danieleho De Rossiho po obrancovi Angelinovi, ktorého v utorok priviedol na hosťovanie z Lipska.



AS tiež poslal talianskeho útočníka Andreu Belottiho na hosťovanie do konca sezóny do Fiorentiny. Tridsaťročný zakončovateľ prežil na Stadio Olimpico neúspešné obdobie od svojho príchodu v roku 2022. Za 68 stretnutí nastrieľal iba 10 gólov.