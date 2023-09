AS Rím deklasoval Empoli, Lukaku s prvým gólom

Rím 18. septembra (TASR) - Belgický futbalista Romelu Lukaku strelil v nedeľu svoj prvý gól v drese AS Rím, ktorý deklasoval v 4. kole Serie A doma Empoli 7:0 a pripísal si prvé víťazstvo v novom ročníku. Mužstvo Joseho Mourinha sa so ziskom štyroch bodov posunulo v tabuľke zo zóny zostupu na 12. miesto. Portugalský kormidelník po zápase pochválil 30-ročného útočníka za predvedený výkon a vyzdvihol jeho víťaznú povahu.



Lukaku, ktorý prišiel do talianskej metropoly na ročné hosťovanie z FC Chelsea, si v 82. minúte otvoril strelecký účet v drese AS. Domáci sa dostali do rýchleho protiútoku, Andrea Belotti poslal loptu za obranu Empoli a Lukaku už nezaváhal. Krátko na to odišiel z ihriska a mohol si tak vychutnať potlesk fanúšikov. Tí ho už v augusta po prílete masovo privítali na letisku.



"Romelu sa potrebuje cítiť milovaný a žiadaný. Keď sem prišiel, cítil, že tím potrebuje hráča, ako je on. Myslím si, že je naozaj šťastný. Rád vyhráva, má to v povahe," povedal Mourinho pre oficiálnu klubovú webstránku.



Rimania sa ujali vedenia už v druhej minúte, keď Paulo Dybala premenil penaltu. V prvom polčase sa za AS presadil aj Renato Sanches a vlastný gól si strelil Alberto Grassi. Po prestávke pridal Dybala druhý presný zásah a okrem Lukakua sa do streleckej listiny zapísali ešte Bryan Cristante a Gianluca Mancini.



"Pre útočníkov je dôležité strieľať góly. Všetci hrali dobre, aj keď výsledok 7:0 neodráža náš výkon. Podali sme solídny výkon, no boli tam chyby. Niektorí hráči neboli schopní odohrať celých 90 minút pre problémy s kondíciou. Musíme naďalej tvrdo pracovať. Máme potenciál na to, aby sme sa zlepšovali a darilo sa nám. Naším cieľom bolo pred zápasom zvíťaziť a rovnaký plán máme aj vo štvrtok," konštatoval 60-ročný Mourinho. AS Rím čaká vo štvrtok úvodný zápas nového ročníka Európskej ligy (EL) na ihrisku Šeriffu Tiraspoľ. V základnej G-skupine sú jeho súpermi aj Slavia Praha a Servette Ženeva.



V ďalšom stretnutí bol hrdinom Christian Kouame, ktorý zariadil víťazstvo Fiorentiny nad Atalantou 3:2. Útočník z Pobrežia Slonoviny rozhodol o triumfe v 76. minúte, keď využil nedorozumenie obrany hostí. Strelil prvý gól v sezóne a posunul svoj tím v tabuľke na siedme miesto. Domáci sa tak dobre naladili na duel v Európskej konferenčnej lige (EKL) na pôde belgického KRC Genk, v ktorom pôsobí aj slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský.



Hráči Atalanty prehrali druhý z úvodných štyroch zápasov Serie A a so šiestimi bodmi im patrí až deviata priečka. Odčiniť to môžu už v štvrtok, keď ich čaká domáci duel EL proti poľskému zástupcovi Raków Čenstochová.