Futbalisti AS Rím triumfovali nad FC Empoli 2:0

Serie A - 21. kolo:



AS Rím - FC Empoli 2:0 (2:0)



Góly: 2. Ibanez, 6. Abraham







US Cremonese - US Lecce 0:2 (0:0)



Góly: 58. Baschirotto, 69. Strefezza

Rím 4. februára (TASR) - Futbalisti AS Rím triumfovali v sobotňajšom zápase 21. kola Serie A nad FC Empoli 2:0. Domáci rozhodli o výsledku už po šiestich minútach a dostali sa v tabuľke na priebežné tretie miesto.Hráči US Lecce uspeli na ihrisku US Cremonese 2:0. Hostia sa predsadili v druhom polčase po góloch Federica Baschirotta a Gabriela Strefezzu. Lecce patrí v tabuľke 14. miesto, Cremonese figure na poslednej 20. priečke.