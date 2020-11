AS Rím neuspel s odvolaním, s Veronou prehral kontumačne

Rím 10. novembra (TASR) - Talianska futbalová federácia potvrdila kontumačnú prehru AS Rím z prvého kola talianskej ligy s Hellasom Verona 0:3. Rimania neuspeli s odvolaním sa voči verdiktu, informovala agentúra AP.



Rím v otváracom zápase sezóny remizoval 19. septembra s Veronou 0:0, ale o tri dni neskôr rozhodla disciplinárna komisia pre neoprávnený štart hráča o kontumácii v prospech Verony.



V drese AS totiž nastúpil stredopoliar Amadou Diawara, ktorý nefiguroval na 25-člennej súpiske tímu na zápasy Serie A. Kluby môžu použiť aj hráčov z "béčka" do 22 rokov, ale ani túto podmienku Diawara nesplnil, pretože v júli oslávil 23. narodeniny.



Odvolacia komisia talianskej federácie vyhodnotila námietku AS ako neopodstatnenú a potvrdil kontumáciu. Rím je v tabuľke na štvrtom mieste o tri body za vedúcim AC Miláno.



Aktuálne rieši federácia aj námietku Neapola, ktorý pre viacero prípadov koronavírusu nepricestoval do Turína na zápas proti Juventusu. Podľa prvotného verdiktu by mal prehrať kontumačne 0:3 a navyše prísť o bod. Verdikt sa očakáva na budúci týždeň.