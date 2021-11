AS Rím podmienečne uzavreli časť štadióna, Mourinho zaplatí pokutu

Miláno 2. novembra (TASR) - Futbalistom AS Rím uzavrela disciplinárna komisia talianskej Serie A podmienečne časť štadióne pre rasistické a urážlivé pokriky divákov smerom k hráčom súpera v nedeľňajšom ligovom šlágri s AC Miláno (1:2).



Terčom urážok tvrdého jadra fanúšikov AS sa stali Franck Kessie a Zlatan Ibrahimovič, ktorí gólmi zariadili triumf hostí. Disciplinárka preto Rimanom uzavrela južnú časť Olympijského štadióna, tzv. "Curva Sud", s podmienečným odkladom na jeden rok. Tréner AS Rím Jose Mourinho musí za neprimerané správanie sa smerom k rozhodcom po inkriminovanom dueli zaplatiť pokutu 10.000 eur.



Atalanta Bergamo dostala finančný trest 25-tisíc eur za hádzanie predmetov na hraciu plochu, ktoré počas vzájomného stretnutia zasiahli brankára Lazia Rím Pepeho Reinu. Informovala agentúra AP.