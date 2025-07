AS Rím posilnil marocký stredopoliar El Aynaoui z Racingu Rens

Rím 21. júla (TASR) - Marocký futbalista Neil El Aynaoui sa stal novou posilou AS Rím. Dvadsaťštyriročný stredopoliar prestúpil do talianskej Serie A z francúzskeho Racingu Lens. Podpis päťročnej zmluvy oznámili „Rimania“ na oficiálnom klubovom webe.



El Aynaoui strávil v Lense dve sezóny. Do klubu prišiel na začiatku roka 2023 z AC Nancy. V najvyššej francúzskej súťaži Ligue 1 nazbieral dovedna 49 štartov a strelil deväť gólov. El Aynaoui mal pred rokom namierené do AS Monaco, vtedy však stroskotal jeho prestup po neúspešnej zdravotnej prehliadke. AS Rím ani Lens neinformovali o prestupovej sume, špecializovaný portál Transfermarkt hovorí o sume 23,5 milióna eur.