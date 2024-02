AS Rím poslal Belottiho na hosťovanie do Fiorentiny

Rím 1. februára (TASR) - Taliansky futbalista Andrea Belotti zamieril z AS Rím do konkurenčnej Fiorentiny. Kluby Serie A sa dohodli na jeho hosťovaní do konca sezóny.



Tridsaťročný útočník prišiel do AS Rím v lete 2022 z FC Turín, no nedokázal si vybojovať stabilné miesto v zostave. Za "vlkov" strelil dokopy desať gólov. Belotti reprezentoval svoju krajinu na ME 2020, kde získal so "squadrou azzurra" titul. Na konte má 44 štartov a dvanásť gólov v reprezentácii. Informáciu priniesla agentúra AFP.