AS Rím predĺžil zmluvu s brankárom Svilarom do júna 2030

Rím 11. júla (TASR) - Srbský futbalový brankár Mile Svilar predĺžil zmluvu s AS Rím do júna 2030. Klub najvyššej talianskej súťaže o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.



Dvadsaťpäťročný Svilar bol jedným z najvýraznejších hráčov v uplynulej sezóne. V lige si 16-krát pripísal čisté konto, z toho jedenásťkrát tento rok, čo je najvyšší počet spomedzi tímov v piatich popredných európskych ligách. Na konci uplynulého ročníka bol Svilar, ktorý prišiel do klubu v roku 2022, vyhlásený za najlepšieho brankára Serie A. Celkovo má mladý Srb na konte za tím 88 zápasov vo všetkých súťažiach.