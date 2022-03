AS Rím si poradil s Atalantou, rozhodol Abraham

Udinese Calcio - Sampdoria Janov 2:1 (2:1)



Góly: 4. Deulofeu, 12. Udogie - 13. Caputo

AS Rím - Atalanta Bergamo 1:0 (1:0)



Gól: 32. Abraham

Rím 5. marca (TASR) - Futbalisti AS Rím zdolali v zápase 28. kola talianskej Serie A doma Atalantu Bergamo 1:0. O triumfe "vlkov" rozhodol gól Tammyho Abrahama z 32. minúty. Rimania sa vďaka víťazstvu bodovo dotiahli na svojho súpera, od štvrtej priečky zaručujúcej účasť v budúcosezónnej edícii Ligy majstrov delia oba tímy tri body. Štvrtý Juventus však ešte v nedeľu čaká duel so Speziou.V ďalšom sobotňajšom stretnutí si domáce Udinese Calcio poradilo so Sampdoriou Janov 2:1.