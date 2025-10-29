< sekcia Šport
AS Rím si poradil s Parmou 2:1 v 9. kole Serie A
Rimania sú po trojbodovom víťazstve nad Parmou 2:1 s 21 bodmi na druhom mieste iba o skóre.
Autor TASR
Rím 29. októbra (TASR) - Futbalisti AS Rím sa v stredajšom zápase 9. kola Serie A tešili z víťazstva a dostali sa v tabuľke hneď do závesu za vedúci Neapol. Rimania sú po trojbodovom víťazstve nad Parmou 2:1 s 21 bodmi na druhom mieste iba o skóre.
9. kolo Serie A
AS Rím - Parma Calcio 2:1 (2:1)
Góly: 63. Hermoso, 81. Dovbyk - 86. Circati
Juventus Turín - Udinese Calcio 3:1 (1:1)
Góly: 5. Vlahovič (z 11 m), 67. Gatti, 90.+6 Yildiz (z 11 m) - 45.+1 Zaniolo
AC Como - Hellas Verona 3:1 (1:1)
Góly: 9. Douvikas, 62. Posch, 90.+2 Vojvoda - 25. Serdar
