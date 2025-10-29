Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
AS Rím si poradil s Parmou 2:1 v 9. kole Serie A

.
Na snímke hráč tímu AS Rím Zeki Celik (vľavo) a hráč Parmy Sascha Britschgi bojujú o loptu v zápase 9. kola talianskej Serie A AS Rím - Parma Calcio v Ríme 29. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Rimania sú po trojbodovom víťazstve nad Parmou 2:1 s 21 bodmi na druhom mieste iba o skóre.

Autor TASR
Rím 29. októbra (TASR) - Futbalisti AS Rím sa v stredajšom zápase 9. kola Serie A tešili z víťazstva a dostali sa v tabuľke hneď do závesu za vedúci Neapol. Rimania sú po trojbodovom víťazstve nad Parmou 2:1 s 21 bodmi na druhom mieste iba o skóre.



9. kolo Serie A

AS Rím - Parma Calcio 2:1 (2:1)

Góly: 63. Hermoso, 81. Dovbyk - 86. Circati



Juventus Turín - Udinese Calcio 3:1 (1:1)

Góly: 5. Vlahovič (z 11 m), 67. Gatti, 90.+6 Yildiz (z 11 m) - 45.+1 Zaniolo



AC Como - Hellas Verona 3:1 (1:1)

Góly: 9. Douvikas, 62. Posch, 90.+2 Vojvoda - 25. Serdar
.

