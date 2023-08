AS Rím skompletizoval príchod Lukakua na ročné hosťovanie z Chelsea

Rím 30. augusta (TASR) - Taliansky futbalový klub AS Rím skompletizoval príchod belgického útočníka Romelua Lukakua na ročné hosťovanie z FC Chelsea. Tridsaťročného zakončovateľa privítali na letisku Ciampino neďaleko talianskej metropoly tisíce fanúšikov.



Talianske médiá uvádzajú, že Chelsea prijala ponuku Rimanov vo výške približne 6 miliónov eur. Lukaku zároveň súhlasil so znížením platu z takmer 11 mil. ročne na približne 7,5 mil., čím klub dodržal pravidlá finančnej fair play.



Chelsea sa snažila zbaviť Lukakua počas celého letného prestupového obdobia. "The Blues" zaplatili za prestup belgického reprezentanta v auguste 2021 Interu Miláno 115 miliónov eur.