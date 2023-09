AS Rím štartuje Európsku ligu v Tiraspole, Sparta proti Limassolu

1. kolo skupinovej fázy Európskej ligy 2023/2024



ŠTVRTOK, 21. septembra /časy v SELČ/:



Bratislava 20. septembra (TASR) - Futbalisti Sparty Praha sa budú v úvodnom zápase C-skupiny Európskej ligy UEFA spoliehať aj na formu Slováka Lukáša Haraslína, ktorý je so 6 gólmi najlepší strelec českej ligy. Pred štartom skupinovej fázy EL sú favorit domáceho zápasu proti Arisu Limassol, ktorý sa do hlavnej fázy EL dostal po víťazstve v dvojzápase so Slovanom Bratislava.Jedným zo šlágrov štvrtkového programu 1. kola EL bude duel Ajaxu Amsterdam a Marseille. V základnej B-skupine ich doplnia AEK Atény a Brighton, pričom podľa viacerých odborníkov ide o najsilnejšiu z ôsmich skupín." poznamenal tréner Ajaxu Maurice Steijn pre uefa.com.Jeho zverenci nemajú za sebou ideálny štart do sezóny. V najvyššej holandskej súťaži získali v uplynulých troch zápasoch iba dva body, pričom v nedeľňajšom zápase prehrali na ihrisku Twente 1:3. Ani Marseille nie je v ideálnej situácii. Vyradenie v 3. predkole Ligy majstrov s Panathinaikosom Atény a iba dve víťazstvá z úvodných piatich zápasov Ligue 1 vyústili do nespokojnosti fanúšikov. Podľa niektorých francúzskych médií mal tréner Marcelino kabíne oznámiť, že v klube končí.Pre šesť tímov pôjde o prvú skúsenosť so skupinovou fázou EL - TSC Bačka Topola, Brighton, Aris Limassol, Raków Čenstochowá, Servette Ženeva a Häcken. Nováčikovia majú za sebou úspešné ťaženie kvalifikačnou časťou, po ktorej si veria.povedal tréner Brightonu Roberto De Zerbi. Anglický tím prežíva úspešný vstup do Premier League, v ktorej zvíťazil v štyroch z piatich zápasov. Na EL sa naladil víťazstvom na ihrisku Manchestru United 3:1.V sezóne 2022/2023 potvrdili futbalisti FC Sevilla dlhodobú úspešnosť v EL, keď triumfom nad AS Rím dosiahli už šieste prvenstvo. Zdolaný finalista štartuje skupinovú fázu na trávniku Šeriffu Tiraspoľ. Naladil sa naň víťazstvom nad Empoli 7:0, ktoré bolo pre AS najvyššie v lige od novembra 2006. Zároveň aj prvé v prebiehajúcej sezóne Serie A.povedal tréner Jose Mourinho.Pražské tímy Sparta a Slavia vstúpia do EL s rovnakou bilanciou v domácej súťaži. Obaja majú po 8 zápasoch 22 bodov, pričom na čele tabuľky je Sparta, ktorá má lepšie skóre. V drese Slavie bude na ihrisku Servette Ženeva pravdepodobne absentovať slovenský stredopoliar Jakub Hromada, ktorý pre zranenie vynechal aj ligový duel v Pardubiciach. Jeho krajania Ivan Schranz a Michal Tomič by mali byť k dispozícii.Európsku ligu čaká tretí a posledný ročník vo formáte s 32 mužstvami v ôsmich štvorčlenných skupinách. Víťaz postúpi priamo do osemfinále, druhý tím tabuľky čaká účasť v play off o postup do osemfinále a mužstvá na 3. mieste sa presunú do Európskej konferenčnej ligy. Finále sa bude hrať 22. mája v Dubline.