AS Rím - US Salernitana 2:2 v 36. kole Serie A

sumár:



AS Rím - US Salernitana 2:2 (0:1)



Góly: 47. El Shaarawy, 83. Matič - 12. Candreva, 54. Dia



/Gyömbér hral za hostí do 71. min + ŽK/





Rím 22. mája (TASR) - Futbalisti AS Rím remizovali v pondelkovom zápase 36. kola Serie A doma so Salernitanou 2:2 a v lige nevyhrali už šesť stretnutí po sebe. Zo šiesteho miesta strácajú na piatu Atalantu Bergamo dve kolá pred koncom jeden bod. Štvrté AC Miláno má náskok štyri body. V drese hostí hral do 71. minúty slovenský obranca Norbert Gyömbér.Rimania sa posunuli v tabuľke po pondelkovom rozhodnutí talianskej federácie, ktorá odobrala Juventusu desať bodov a Turínčania klesli z 2. na 7. priečku. K dobru však mali večerný duel v Empoli.