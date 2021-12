AS Rím vyhral v lige nad Speziou v základnej zostave so Strelcom 2:0

Serie A - 17. kolo:

AS Rím – Spezia Calcio 2:0 (1:0)

Góly: 6. Smalling, 56. Ibanez, ČK: 90.+3 Afena-Gyan (AS)

/D. Strelec za hostí do 53. min/

Rím 14. decembra (TASR) - Futbalisti AS Rím vyhrali v pondelkovom dueli 17. kola talianskej Serie A doma nad Speziou 2:0 a v tabuľke sa dostali na 6. miesto o skóre pred Juventus.K triumfu nasmeroval Rimanov, ktorí prehrali dve predchádzajúce stretnutia, už v 6. minúte presnou hlavičkou anglický obranca Chris Smalling po asistencii krajana Tammyho Abrahama. Na 2:0 zvýšil v 56. minúte brazílsky legionár Roger Ibanez.V základnej zostave Spezie, ktorá figuruje tesne nad pásmom zostupu na 17. priečke, nastúpil slovenský útočník David Strelec a hral do 53. minúty.