AS Rím vypadol v osemfinále Talianskeho pohára, nestačil na Speziu

Taliansky pohár - osemfinále:



AS Rím - Spezia 2:4 pp (1:2, 2:2)



Góly: 43. Pellegrini (z 11 m), 73. Mchitarjan - 15. a 119. Saponara, 6. Galabinov (z 11 m), 107. Verde, ČK: 92. Mancini po 2. ŽK, 92. Lopez (obaja AS)



Rím 20. januára (TASR) - Futbalisti AS Rím vypadli v osemfinále Talianskeho pohára. V utorkovom zápase podľahli doma Spezii 2:4 po predĺžení.Rimania nezachytili úvod, s trinástym tímom tabuľky Serie A prehrávali už po štvrťhodine hry 0:2. Ešte do prestávky však znížil z pokutového kopu Lorenzo Pellegrini a v druhom polčase sa Henrich Mchitarjan postaral o vyrovnanie. Zlomovou bola druhá minúta predĺženia, keď domáci inkasovali v rýchlom slede dve červené karty. Najprv dostal druhú žltú kartu obranca Gianluca Mancini a o 30 sekúnd neskôr rozhodca priamo vylúčil aj domáceho brankára Paua Lopeza, ktorý fauloval Roberta Piccoliho. Hostia "presilovku" využili, v 107. minúte skóroval Daniele Verde a v 119. minúte spečatil na konečných 4:2 svojím druhým gólom v zápase Riccardo Saponara. Pre "vlkov" to bol v krátkom čase druhý neúspech po tom, čo v lige prehrali v mestskom derby s Laziom 0:3. Spezia sa vo štvrťfinále stretne s Neapolom, v ktorom pôsobí slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka.