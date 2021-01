AS Rím zdolalo v dramatickom zápase Speziu

Serie A - 19. kolo:



AS Rím - Spezia Calcio 4:3 (1:1)

Góly: 17. a 52. Mayoral, 55. Karsdorp, 90.+2 Pellegrini - 24. Piccoli, 59. Farias, 90. Verde

Rím 23. januára (TASR) - Futbalisti AS Rím zvíťazili v sobotňajšom zápase 19. kola Serie A po dramatickom priebehu nad Speziou 4:3.Domáci Rimania viedli v 55. minúte 3:1, no hostia chvíľu na to znížili a v 90. minúte vyrovnal na 3:3 útočník Daniele Verde. V nadstavenom čase však vyšla AS ešte jedna akcia, keď Leonardo Spinazzola poslal center do šestnástky, Bruno Peres posunul loptu pod seba lepšie postavenému Lorenzovi Pellegrinimu a ten rozhodol o triumfe domácich.