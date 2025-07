AS Trenčín angažoval 19-ročného chorvátskeho stredopoliara Baždariča

Trenčín 10. júla (TASR) - Slovenský futbalový klub AS Trenčín angažoval 19-ročného chorvátskeho stredopoliara Antonia Baždariča. Účastník najvyššej slovenskej súťaže podpísal s mladíkom zmluvu na tri roky. Trenčania o tom informovali prostredníctvom klubového webu.



„Je to úžasný pocit. Podpísať zmluvu s AS Trenčín je veľký krok v mojej kariére a som veľmi šťastný, že sa to podarilo. Tvrdohlavo som na tom pracoval a teraz, keď je to oficiálne, chcem sa ukázať a dať do toho na ihrisku všetko,“ povedal Baždarič po podpise kontraktu.



Svoju futbalovú cestu začal v akadémii chorvátskeho klubu NK Kustošija Záhreb. Odtiaľ sa presunul do NK Lokomotiva Záhreb, kde prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami. Vďaka svojim výkonom sa dostal do chorvátskej mládežníckej reprezentácie a vybojoval si miesto aj v prvom tíme Lokomotivy, za ktorý odohral osem zápasov. „Udialo sa to celkom rýchlo. Môj agent mi spomenul záujem klubu a už po prvom rozhovore som cítil, že je to správna voľba. Trenčín verí v mladých hráčov a ja chcem byť na mieste, ktoré ma bude posúvať a kde sa môžem rozvíjať,“ dodal chorvátsky stredopoliar.