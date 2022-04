Trenčania porazili Liptovský Mikuláš 5:2, Kupusovič zavŕšil hetrik

AS Trenčín - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 5:2 (2:1)



Góly: 34., 40. a 57. Kupusović, 50. Tučný, 75. Soares – 39. Gerát, 77. Voško. Rozhodoval: Glova, ŽK: Pirinen



Trenčín: Iliev – Yem, Pirinen, Stojsavljevič, Madu (78. Kozlovský) – Lavrinčík (69. Kmeť), Bainović, Hollý (78. Ibrahim) – Tučný (68. Soares), Kupusović (84. Letenay), Azango



L. Mikuláš: Luksch II – Krčík, Šindelář, Flak (17. Káčerík), Pavúk (88. Matoš) – Václavik (67. Staš), Gerát – Pinte, Bielák, Švec (88. Diviš)– Andrič (67. Voško)

Trenčín 30. apríla (TASR) - Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v 8. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie sa nad MFK Liptovský Mikuláš presvedčivo 5:2. Hetrikom sa blysol Njegoš Kupusovič.Trenčania začali aktívne a už v 4. minúte mohol otvoriť skóre Bainovič, Luksch však loptu letiacu pod brvno vyrazil na roh. Obranu hostí zamestnával najmä agilný Azango. Po štvrťhodine hry si Luksch s jeho strelou poradil, no v 34. minúte po krídelnej akcii Nigérijčana poslal Trenčín do vedenia Kupusovič. Hostia krátko na to vyrovnali zásluhou Geráta po priamom kope Šveca. O minútu neskôr však Trenčín opäť viedol, keď Azango našiel v šestnástke Kupusoviča a ten pohotovou strelou prekonal Lukscha. V úvode druhého polčasu domáci pokračovali v ofenzívnom uragáne. Tučný po odrazenej strele upravil na 3:1, v 57. minúte Kupusovič zavŕšil hetrik, keď prehodil vybiehajúceho Lukscha. V záverečnej štvrťhodine sa strelecky presadili striedajúci hráči. Soares zvýšil na 5:1 a konečný výsledok stanovil Voško.