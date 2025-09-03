Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
AS Trenčín predĺžil spoluprácu s mladým brankárom Húdokom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

V Niké lige ešte nedebutoval.

Autor TASR
Trenčín 3. septembra (TASR) - Futbalový klub AS Trenčín sa dohodol na pokračovaní spolupráce s odchovancom Alexom Húdokom. Devätnásťročný brankár si prešiel v klube všetkými mládežníckymi kategóriami až po A-mužstvo.

„Som rád, že som mohol predĺžiť zmluvu s AS Trenčín. To svedčí o tom, že klub verí mojim kvalitám. Môj cieľ je teraz na sebe pracovať ešte viac ako predtým. V kabíne som už druhú sezónu, takže vzťahy sú tam veľmi dobré,“ povedal pre klubový web Húdok, ktorý v uplynulej sezóne odchytal štyri zápasy v mládežníckej Lige majstrov proti Zbrojovke Brno a Olympiakosu Pireus. V Niké lige ešte nedebutoval.
