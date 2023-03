AS Trenčín remizoval s Podbrezovou 1:1 v 22. kole

22. kolo FL:



AS Trenčín - Železiarnre Podbrezová 1:1 (1:0)



Góly: 45. Bainović – 90+4. M. Bartoš. Rozhodovali: Očenás – Vass, Pacák, ŽK: Oladoye, Gajdoš – Špyrka, Bartoš



zostavy:



Trenčín: Kukučka – Yem, Bagin, Stojsavljevič, Kozlovský – Bainović (82. Dos Santos), Oladoye (82. Pires), Gajdoš – Kmeť (65. Azango), Kupusović (75. Okunola), Soares



Podbrezová: Ludha – M. Bartoš, Bakaľa, Grešák – Šikula (67. Blahút), Faško (67. Kukoľ), Bariš, Ďatko – Špyrka (58. Sangare), Kuzma (67. Kabongo), Pavúk.



MFK Tatran Lipovský Mikuláš - MŠK Žilina 1:2 (1:1)



Góly: 19. Dedič - 21. Jambor, 86. Kaprálik, ŽK: Tumma, Diviš, Župa - Kaprálik, ČK: 29. Tumma (L. Mikuláš), rozhodovali: Dohál - Halíček, Štofik, 395 divákov.



Liptovský Mikuláš: Sváček - Diviš, Pavišič (34. Bedecs), Tumma, Spyčka - Nečas, Gerát, Laura (81. Jendrišek) - Gaži (68. Župa), Dedič (81. Bartoš), Steinhübel (68. Staš)



Žilina: Belko - Leitner, Stojčevski, Nemčík - Kopásek (77. Javorček), Minárik (85. Sauer), Iľko, Bari - Kaprálik, Jambor, Galčík (66. Ďuriš)



MFK Skalica - MFK Dukla Banská Bystrica 1:2 (0:0)



Góly: 65. Yao - 62. Polievka (z 11 m), 69. Balič, ŽK: Hurtado, Blažek, Hollý, Rudzan - Richtárech, Polievka, rozhodovali: Glova - Vitko, Zemko



Skalica: Junas - Rudzan, Hurtado, Blažek, Krčík - Nagy, Hollý (86. Mášik), Yao, Fábry (75. Švec), Morong (75. Vlasko) - Medved (86. Haša)



Banská Bystrica: Hruška - Gorosito, Uhrinčať, Willwéber, Záhumenský (58. Káčerík) - Pišoja, Balič, Ľupták (58. Slávik), Richtárech - Rymarenko (86. Hanes), Polievka (90.+1 Franko)



MFK Zemplín Michalovce - FC ViOn Zlaté Moravce 0:0



ŽK: Slebodník, Qose, Kanu (všetci Michalovce), rozhodovali: Kružliak - Jánošík, Kuba



Michalovce: Száraz - Kotula, Marjanovič, Volanakis, Magda - Slebodník (46. Vaško), Njie, Pena - Jánošík, Kanu, Adekunle (73. Qose)



Zlaté Moravce: Lukáč - Suľa, Pintér, Šuvalija, Čonka - Sloboda (61. Ďubek), Bednár - Almeida (82. Čerepkai), Duga, Vestenický (8. Pinte) - Ikugar

Trečnín 4. marca (TASR) - Futbalisti AS Trenčín remizovali v 22. kole Fortuna ligy so Železiarňami Podbrezová 1:1. Domáci viedli od 45. minúty po góle Patrika Bajnoviča. Bod pre hostí zachránil vo štvrtej minúte nadstaveného času Marek Bartoš.Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v sobotňajšom zápase 22. kola Fortuna ligy v Poprade nad posledným tímom tabuľky MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:1 a vybojovali si miestenku v skupine o titul.V základnej časti obsadili Žilinčania piatu priečku. Liptovský Mikuláš čaká v desaťkolovej nadstavbe tvrdý boj o záchranu, na ktorú stráca desať bodov.Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica zvíťazili v sobotňajšom zápase 22. kola Fortuna ligy na pôde MFK Skalica 2:1 a prebojovali sa do nadstavbovej skupiny o titul.Postúpili do nej zo 6. miesta, keď využili prehru Ružomberka s Dunajskou Stredou 0:1. Vicemajster po nej klesol až na siedme miesto.Skalica obsadila predposlednú 11. priečku, pred Liptovským Mikulášom má desaťbodový náskok.V sobotňajšom stretnutí záverečného 22. kola základnej časti futbalovej Fortuna ligy remizoval MFK Zemplín Michalovce s FC ViOn Zlaté Moravce 0:0. Oba tímy budú účinkovať v skupine o udržanie sa, na konte majú zhodný počet 23 bodov a patrí im v tabuľke 8., resp. 9. priečka.