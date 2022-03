AS Trenčín vyhral nad FK Pohronie 2:0 v 2. kole o udržanie sa vo FL

AS Trenčín - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 2:0 (0:0)

Góly: 46. Ikoba, 79. Gaži. Rozhodovali: Kružliak - Pozor, Weiss, ŽK: Slávik, Bainovič - Ožvolda, Pajer



Trenčín: Kukučka - Slávik, Pires, Pirinen (46. Stojsavljevič), Madu - Hollý, Bainovič, Zubairu (80. Ibrahim) - Tučný (46. Soares, 70. Gaži), Ikoba (90. Kupusovič), Azango



Pohronie: Le Giang - Klabník, Pajer, Bangala (73. Chrien) - Sanneh, Steinhübel, Ožvolda, Šimčák - Blahút (82. Hašek), Lačný (90. Prachar), Mihálik (82. Šmatlák)



Trenčín 11. marca (TASR) - Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v piatkovom zápase 2. kola skupiny o udržanie sa vo Fortuna lige doma nad FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 2:0 a pred sobotnými stretnutiami sa posunuli na prvé miesto tabuľky. Pohronie je posledné a sériu prehier v lige natiahlo na päť duelov, na konte má 18 prehier a len 10 bodov.Domáci futbalisti mohli ísť do vedenia už v úvode zápasu, no v 5. minúte sa lopta od hosťujúceho Bangalu odrazila len do bránkovej konštrukcie. Trenčania držali loptu a snažili sa hroziť, no obrana Pohronia ich dokopy k ničomu nepúšťala. Ani hostia sa do ofenzívy príliš nehrnuli a tak diváci v prvej polhodine ďalšie šance nevideli. V 32. minúte mohli ísť do vedenia hostia, no hlavičku Lačného vyškriabal na roh Kukučka a z následného rohu nič nebolo.Druhé dejstvo už bolo oveľa zaujímavejšie a odštartoval ho už v 46. minúte gól domácich. Soares, ktorý bol na ihrisku necelú minútu na ľavej strane vyzvŕtal obrancu a jeho center poslal hlavou do siete Ikoba - 1:0. Hostia mohli vyrovnať v 58. minúte, keď Steinhübel zvnútra šestnástky vystrelil, Kukučka loptu neskrotil a tá sa kotúľala smerom do siete, trenčiansky brankár však stihol zasiahnuť. V 73. minúte proti nemu neuspel ani Sanneh. V 79. minúte rozhodol o triumfe domácich striedajúci Gaži, ktorému prihral pred odkrytú bránku Azango - 2:0.