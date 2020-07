AS Trenčín vyhral nad ŠKF Sereď 3:2

AS Trenčín - ŠKF iClinic Sereď 3:2 (2:2)



Góly: 11. Kadák, 38. Čatkovič, 72. Corryn - 28. Špehar, 37. Vuk. Rozhodovali: Micheľ - Ádám, Hrmo, ŽK: Šulek, Križan (obaja Trenčín), 147 divákov.



Trenčín: Šemrinec – Slávik, Križan, Šulek, Ligeon (71. Ghali) – Čatakovič (77. Zubairu), El Mahdioui, Kadák (65. Corryn) – Bukari, van Kessel, Comvalius



Sereď: Kanurič – Morong, Michalík, Ba, T. Dabó – Duranski (84. Jarovič), Adekuoroye – Iván (87. Vucenovič), Rorič (62. Potoma), Vuk – Špehar

Žilina 4. júla (TASR) - Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v sobotňajšom zápase 4. kola Fortuna ligy v skupine o udržanie sa v Žiline nad ŠKF iClinic Sereď 3:2.Po úvodnej 10-minútovke, ktorá výraznejšiu šancu nepriniesla, sa po jednom z útokov odhodlal k strele Kadák. Jeho ďalekonosný pokus spoza pokutového územia sa od žrde odrazil do brány a Trenčania viedli. Trenčín sa snažil o vytvorenie súvislejšieho tlaku a pressoval hostí aj na ich polovici. Van Kessel mal po dobrom napádaní v 17. minúte gól na kopačke, jeho pokus v šestnástke však obrana Serede zrazila na roh. V 21. minúte bol v permanencii brankár hostí, po strele spoza šestnástky od Čatakoviča najprv vyrazil na roh a následný volej van Kessela stihol skrotiť dobrým zákrokom. V 24. minúte sa pripomenula aj Sereď, po akcii z pravého krídla sa k prihrávke dostal Iván, jeho pokus však nemal razanciu ani presnosť. O minútu neskôr mohol druhý gól streliť Kadák, ďalší pokus spoza pokutového územia však už Kanurič pokryl. V 28. minúte sa skóre vyrovnalo, protiútok Serede zaskočil Trenčanov a Špehar sa ocitol sám pred Šemrincom. Pri strele z uhla nezaváhal a skóre sa zmenilo - 1:1. Na konci 30. minúty mohla ísť Sereď do vedenia, Iván sa z pravej strany pohral s obranou Trenčína, jeho prihrávku však Špehar nenamieril presne. To, čo sa nepodarilo v 30. minúte, sa podarilo v 37. Trenčania stratili koncentráciu a Vuk to využil. V šestnástke sa dostal k lopte a nechytateľne prekonal Šemrinca, lenže o necelú minútu bolo 2:2. Čatakovič skúsil vystreliť z 20 metrov a jeho pokus zapadol do ľavého dolného rohu Kanuričovej brány.Druhý polčas začali oba tímy bez zmien v zostave. V 54. minúte mohli Trenčania strhnúť vedenie na svoju stranu, ďalekonosný pokus Šuleka však minul spojnicu brány Serede. Podobne sa o strelu pokúšal aj v 69. minúte Morong z tímu hostí, jeho pokus z diaľky však dopadol rovnako. V druhom polčase oba tímy doplácali na nepresnosť. V 72. minúte sa však po súvislejšom tlaku rozhodol Corryn zakončiť z diaľky a jeho pokus zapadol v bránke Serede - 3:2. Do prekvapivej šance sa po dlhom nákope z hĺbky poľa dostal v 79. minúte van Kessel, zoči-voči brankárovi hostí si však loptu príliš predkopol, a tak Kanurič nemal veľa práce. Na začiatku 88. minúty sa pokúsil prekvapiť súperovho brankára Ghali, jeho zatočený pokus skončil tesne vedľa brány Serede. V nadstavenom čase mali hostia výhodu dvoch rohových kopov, ani jeden však nevyužili.Juraj Ančic, tréner Trenčína: "Peter Lérant, tréner Serede: "."