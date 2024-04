AS Trenčín vyhral v Skalici vysoko 4:0

7. kolo nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o udržanie sa:



MFK Skalica - AS Trenčín 0:4 (0:3)



Góly: 18. Kozlovský, 23. Gong, 45.+2 Skovajsa, 54. Emeka. Rozhodovali: Smolák - Kuba, Bobko, ŽK: Černek, Smékal, Morong - Ibrahim



MFK Skalica: Junas - Krčík, Hradecký, Podhorin, Černek - M. Nagy (46. Gaži), Mášik - Morong (72. Baumgartner), Alves (58. Sobczyk), Matejov (46. Ranko) - Smékal (58. Vlasko)



AS Trenčín: Vozinha - Kmeť, Bondarenko, Skovajsa, Kozlovský - Bariš - Sunday (74. Uchegbu), Djerlek (66. Gajdoš), Ibrahim (46. Hájovský), Gong (74. Kupusovič) - Emeka (61. Donkor)

Skalica 27. apríla (TASR) - Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v sobotnom zápase 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy na pôde MFK Skalica vysoko 4:0. V tabuľke skupiny o udržanie si tak upevnili 8. priečku, pred deviatou Skalicou majú šesťbodový náskok.Hostia mali nad domácim celkom územnú i streleckú prevahu. Iniciatívu prevzali už v 18. minúte, keď Armin Djerlek našiel v pokutovom území Samuela Kozlovského. Do piatich minút sa presadil Nigérijčan Hilary Gong, ktorý využil brejkovú situáciu a na 3:0 ešte do konca prvého polčasu zvýšil Lukáš Skovajsa. Trenčania pokračovali v tempe aj po zmene strán, na rozdiel štyroch gólov upravil v 54. minúte Gongov krajan Chinonso Emeka, ktorý upratal odrazenú loptu do prázdnej bránky. Napriek viacerým streleckým pokusom sa už do konca zápasu nepresadili.