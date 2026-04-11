AS Trenčín zdolal FC Tatran Prešov 1:0 v 5. kole skupiny o udržanie sa
Trenčania sa víťazstvom priebežne posunuli na čelo skupiny o udržanie sa, Prešov sa prepadol na 12. poslednú priečku o skóre za Skalicu.
Autor TASR
Trenčín 11. apríla (TASR) - Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v 5. kole nadstavbovej časti Niké ligy nad Tatranom Prešov 1:0. O jediný gól sobotňajšieho stretnutia sa postaral Nigérijčan Cody David, pre ktorého to bol tretí presný zásah v ligovej sezóne. Trenčania sa víťazstvom priebežne posunuli na čelo skupiny o udržanie sa, Prešov sa prepadol na 12. poslednú priečku o skóre za Skalicu.
Prvý polčas veľa vzruchu nepriniesol. V 17. hosťujúci Medveděv zvnútra šestnástky opečiatkoval žrď a po polhodine hry musel Hájovského ďalekonosný pokus vytesniť nad brvno Bajza. V úvode druhého dejstva mal stopercentnú príležitosť opäť Medveděv, no do jeho zakončenia v poslednej chvíli vložil nohu Brandis. Rozhodujúci moment prišiel v 61. minúte, kedy Soares našiel v šestnástke Davida a útočník Trenčína z bezprostrednej blízkosti rozvlnil sieť. Záver zápasu napriek dobrým príležitostiam na oboch stranách už zmenu skóre nepriniesol. Trenčania si pripísali štvrté víťazstvo v rade, naopak Prešov pocítil chuť výhry v lige naposledy ešte v novembri minulého roka.
5. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
skupina o udržanie sa:
AS Trenčín - FC Tatran Prešov 1:0 (0:0)
Gól: 61. David. Rozhodovali: Glova - Bednár, Hrebeňár, ŽK: Soares - Menich, 1095 divákov.
AS Trenčín: Katič – Hájovský, Pavek, Diouf, Brandis – Goss (79. Adamkovič), Poom, Mikulaj (90. Baždarič) - Soares, David (90.+3 Doesburg), Mathurin (46. Kam)
FC Tatran Prešov: Bajza – Bondarenko, Taraduda, Menich – Kotula (64. Revenco), Medveděv (70. Simon), Begala, Tatolna – Masaryk (70. Barbosa), Souček (64. Bernát), Regáli (77. Wolsztynski)
MFK Ružomberok - MFK Skalica 0:0
Rozhodovali: Kráľovič – Straka, Roszbeck, ŽK: 54. Nagy (Skalica), 778 divákov.
Ružomberok: Húska – Král, Endl, Mojžiš (3. Mašek) – Luterán, Grygar, Múdry, Selecký (69. Tučný) – Jevoš (79. Fila), Chrien (69. Kelemen), Hladík (69. Bačík)
Skalica: Junas – Morong (83. Šimko), Niňaj (46. Šuver), Ujlaky, Suľa – Nagy (71. Smejkal) – Daniel, Pudhorocký, Bariš, Abdullahi (80. Mášik) – Leginus (46. Potočný)
FK Železiarne Podbrezová - MŠK Žilina 1:5 (0:0)
Góly: 52. Mrvaljevič – 54. a 87. Roginič, 63. Homet, 65. Káčer, 82. Hranica. Rozhodovali: Ziemba – Ferenc, Pacák, ŽK: Markulík (tréner), Chyla, Chiminec – Narimanidze, Florea, 426 divákov.
Podbrezová: Domaniský – Paraj, Luka (67. Štefánik), Lajčiak – Kováčik (46. Palumets), Havrylenko, Chyla (46. Duraj), Chiminec – Hakobjan (67. Galčík), Mrvaljevič, Silagadze (57. Šiler)
Žilina: Sváček – Pališčák, Minárik, Narimanidze – Hranica, Adang (69. M. Faško), Florea (58. Bzdyl), Szánthó (58. Káčer) – Homet, Juliš (46. Roginič), Ďatko (46. Bari)
