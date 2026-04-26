AS Trenčín zdolal FC Tatran Prešov 1:0
Autor TASR
Prešov 26. apríla (TASR) - Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v zápase 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa na pôde Tatrana Prešov 1:0. O troch bodoch rozhodol v 41. minúte svojím piatym presným zásahom v uplynulých piatich stretnutiach Cody David. Trenčín si upevnil v tabuľke ôsme miesto a už má istotu udržania sa v najvyššej slovenskej súťaži, Tatran zostal posledný o skóre za Komárnom.
V úvode zahrozili Prešovčania, no Regáliho gól neplatil pre ofsajd 32-ročného útočníka. Následne prebrali iniciatívu hostia, ktorí v 41. minúte otvorili skóre po prízemnom centri Soaresa, ktorý dorazil do siete nepokrytý David. Dvadsaťpäťročný Nigérijčan mohol vzápätí zvýšiť vedenie, no Bajzu neprekonal. Tatran sa ešte v nadstavenom čase prvého polčasu presadil po Součekovom teči Begalovej strely, no aj tento zásah neplatil pre postavenie mimo hry. Trenčania sa radovali z druhého gólu v úvode druhého dejstva, no aj ich radosť prekazil systém VAR. Trenčín dohrával záverečnú polhodinu bez vylúčeného kapitána Gossa, no domáci výhodu nevyužili. Najbližšie k vyrovnaniu bol v 71. minúte Regáli, jeho hlavičku však Slavíček vytlačil pri svojej tohtosezónnej premiére v bránke na brvno.
nadstavbová časť Niké ligy - 7. kolo
skupina o udržanie sa:
FC Tatran Prešov - AS Trenčín 0:1 (0:1)
Gól: 41. David. Rozhodovali: Kráľovič - Štofik, Zemko, ŽK: Souček, ČK: 62. Goss (Trenčín), 3466 divákov.
Prešov: Bajza - Taraduda, Bondarenko (46. Masaryk), Menich - Kotula (46. Revenco), Medvedev (63. Simon), Souček, Begala (63. Wolsztynski), Sipľak (82. Sagna) - Barbora, Regáli
Trenčín: Slavíček - Pávek, Križan, Diouf, Brandis - Goss - Poom, Mikulaj (90+5. Bazdarič) - Soares (90+2. Skovajsa), David (90+2. Doesburg), Mathurin (69. Adamkovič)
