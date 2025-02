AS Trenčín zdolal KFC Komárno 1:0 v 19. kole

Trenčín 9. februára (TASR) - Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v nedeľnom zápase úvodného kola jarnej časti Niké ligy nad nováčikom KFC Komárno 1:0. O triumfe rozhodol Pepijn Doesburg, ktorý sa presadil v 28. minúte hlavičkou po centri Tarasa Bondarenka.



Doesburg tak gólovo ozdobil svoj debut v najvyššej slovenskej súťaži. Holandský útočník prišiel pod Matúšov hrad v zimnom prestupovom období z VVV Venlo. Trenčania sa tešili z trojbodového zisku v lige prvýkrát od 19. októbra, na jeseň ťahali šnúru siedmich duelov bez víťazstva. V tabuľke preskočili o bod svojho súpera a posunuli sa s 18 bodmi na ôsmu priečku. Komárno figuruje na predposlednom 11. mieste.







Niké liga - 19. kolo:



AS Trenčín - KFC Komárno 1:0 (1:0)



Gól: 28. Doesburg. Rozhodovali: Smolák - Pozor, Štofik, ŽK: Yakubu - Špiriak, Šmehyl, 918 divákov.



AS Trenčín: Katič – Pavek, Bondarenko, Stojsavljevič, Skovajsa – Ben Sallam (86. Bessilé), Yakubu (49. Fiala), Bariš – Sunday (63. Suleiman), Doesburg (86. Ibrahim), Nsumoh (63. Uchegbu)



KFC Komárno: Dlubáč – Šmehyl, Šimko, Špiriak, Rudzan – Ožvolda (84. Tóth), Žák – Bayemi (46. Németh), Nagy (46. Tamás), Ganbold (72. Sliacky) – Sylvestr (84. Pillár)