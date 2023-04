AS Trenčín zvíťazil nad MFK Tatran Liptovský Mikuláš

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - AS Trenčín 0:2 (0:0)



Góly: 47. a 64. Bainovič. Rozhodovali: Marhefka – Štrbo, Čajka, ŽK: Václavik - Soares, Yem, Hollý, 221 divákov



Liptovský Mikuláš: Polaček - Popovič, Bedecs, Tumma, Nečas (81. Voško) - Gerát, Bartoš (68. Steinhübel), Václavik (81. Staš), Laura, Gaži (68. Diviš) – Jendrišek (68. Dedič)



Trenčín: Kukučka – Yem, Pires, Stojsavljevič, Kozlovský – Bainovič (89. Bagin), Oladoye (66. Emeka), Gajdoš (83. Dos Santos) – Azango (66. Kmeť), Hollý, Soares (83. Šebeň)

Poprad 1. apríla (TASR) - Český futbalový tréner František Straka zažil úspešnú premiéru na lavičke AS Trenčín. Jeho tím zvíťazil v 3. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie sa v Poprade nad posledným tímom tabuľky MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:0.V sobotňajšom zápase sa Trenčania dostali do vedenia v úvode druhého polčasu, keď prízemná strela Filipa Bainoviča skončila v bráne Martina Polačeka. Krátko na to však mohli domáci vyrovnať, no kapitán Richard Bartoš nepremenil penaltu. Hostia v 64. minúte zvýšili na 2:0, keď Bainovič zaznamenal druhý gól v stretnutí.Liptovský Mikuláš nedokázal zvíťaziť v 12. zápase za sebou a patrí mu s desiatimi bodmi posledné 12. miesto v tabuľke. Trenčania sa dostali po triumfe na 10. priečku.