Asensio z PSG dohrá sezónu na hosťovaní v Aston Ville

Birmingham 3. februára (TASR) - Španielsky futbalový krídelník Marco Asensio odišiel z Paríža St. Germain do Aston Villy na hosťovanie do konca prebiehajúcej sezóny. Poľa britských médií dohoda neobsahuje klauzulu o možnom trvalom prestupe.



Dvadsaťdeväťročný Asensio prestúpil do PSG v roku 2023 po dlhom pôsobení v Reale Madrid, s ktorým vyhral trikrát Ligu majstrov. Zmluvu s francúzskym šampiónom má do júna 2026. V drese reprezentácie Španielska odohral 38 stretnutí.