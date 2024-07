Londýn 1. júla (TASR) - Bývalý anglický futbalista Dan Ashworth sa stal novým športovým riaditeľom Manchestru United. Päťdesiattriročný funkcionár prichádza na Old Trafford z Newcastlu United po mesiacoch rokovaní medzi oboma klubmi.



Newcastle dočasne uvoľnil Ashwortha už vo februári 2024 v súvislosti so záujmom United. Kluby nezverejnili žiadne podrobnosti ohľadom dohody, no predpokladá sa, že Ashworth bude môcť v Manchestri nastúpiť ihneď. "Newcastle United a Manchester United dosiahli dohodu o okamžitom uvoľnení Dana Ashwortha zo zmluvných záväzkov v Newcastli. Podmienky tejto dohody však naďalej zostávajú dôverné. Newcastle United ďakuje Danovi za jeho služby a želá mu všetko dobré do budúcnosti," citovala zo spoločného vyhlásenia klubov agentúra DPA.