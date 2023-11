Asistencia Pospíšila Calgary nestačila, v Ottawe prehralo 1:4

NHL - výsledky:



Detroit - Columbus 5:4,

Winnipeg - Dallas 2:3,

Toronto - Vancouver 5:2,

Tampa Bay - Carolina 0:4,

Ottawa - Calgary 4:1,

Montreal - Boston 3:2 pp,

Pittsburgh - Buffalo 4:0,

New York Islanders - Washington 1:4,

Nashville - Arizona 5:7,

Colorado - St. Louis 2:8,

Seattle - Edmonton 1:4,

Los Angeles - Philadelphia 2:4

Ottawa 12. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Pospíšil zaznamenal asistenciu, no jeho tím Calgary v noci na nedeľu prehral na ľade Ottawy 1:4. Pospíšil si pripísal asistenciu pri góle, o ktorý sa v 36. minúte postaral Blake Coleman a znížil na 1:2. Flames majú na konte 10 bodov a patrí im 14. miesto v Západnej konferencii.Pospíšil nastúpil v tretej útočnej formácii na 11:22 min a zapísal si aj dve strely na bránu a šesť "hitov." V NHL zaknihoval prvú asistenciu, na konte už má dva góly. Jeho krajan Adam Ružička sa v štvrtom útoku postaral taktiež o dve strely a hral 13:51 min.Zo Slovákov sa v nedeľu objavil na ľade aj Juraj Slafkovský, no do kanadského bodovania sa nezapísal, Montreal však zvíťazil nad lídrom Západnej konferencie Bostonom 3:2 po predĺžení. O víťazný gól sa postaral v 63. minúte Kaiden Guhle. Tampa Bay prehrala doma s Carolinou 0:4 a Erik Černák sa už v tretej tretine na ľade neobjavil. Z úspechu sa netešil ani Tomáš Tatar, Colorado podľahlo doma St. Louis 2:8.