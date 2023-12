Asistencia Ružičku nestačila, Calgary prehralo s Vancouverom 3:4

NHL - výsledky:



Dallas - Tampa Bay 8:1,

Winnipeg - Chicago 3:1,

Nashville - New York Rangers 3:4,

Florida - New York Islanders 3:4, Carolina - Buffalo 6:2, Montreal - Detroit 4:5 pp, Ottawa - Seattle 2:0, Pittsburgh - Philadelphia 3:4 pp a sn, Toronto - Boston 3:4 pp, Arizona - St. Louis 4:1, Anaheim - Colorado 4:3 pp a sn, Calgary - Vancouver 3:4 /A. RUŽIČKA (Calgary) 0+1, Vegas - Washington 4:1



New York 3. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Adam Ružička si pripísal asistenciu, no Calgary prehralo v NHL v noci na nedeľu doma s Vancouverom 3:4. Druhý zo slovenských útočníkov v drese Flames Martin Pospíšil sa do kanadského bodovania nezapísal. Z ôsmich Slovákov v akcii okrem Ružičku nikto ďalší nebodoval a z víťazstva sa tešil len Miloš Kelemen (Arizona). Pri debakli Tampy Bay v Dallase (1:8) mal štyri mínusové body Erik Černák.Ružička asistoval pri presnom zásahu Mikaela Backlunda, ktorý v presilovke v 13. minúte znížil na 1:2. Slovenský center zaznamenal štvrtú asistenciu a siedmy bod v sezóne. Na ľade bol len 8 minút a 58 sekúnd, ale tréner Ryan Huska ho v záverečnej tretine nasadzoval aj po redukcii na tri formácie. Naopak značnú časť poslednej tretiny len presedel na lavičke Pospíšil, ktorý sa po výbornom štarte do NHL “zasekol” a nebodoval už v siedmom zápase za sebou. Proti Canucks odohral 8 minút a 37 sekúnd. Vydarený debut proti donedávna bývalým spoluhráčom zažil v drese Vancouveru obranca Nikita Zadorov, ktorého Flames vymenili len vo štvrtok. Zadorov asistoval pri víťaznom góle Eliasa Petterssona na 4:2 do prázdnej bránky.Martin Fehérváry nastúpil za Washington v prvej obrannej formácii, no Capitals prehrali na ľade aktuálneho lídra súťaže Vegas 1:4. Dva góly v drese obhajcov Stanley Cupu strelil Jonathan Marchessault, gól a dve asistencie mal Jack Eichel. Za Capitals sa presadil len Tom Wilson. Fehérváry bol s “” 21:11 druhý najvyťažovanejší obranca Capitals, mal jeden mínusový bod, trikrát vystrelil na bránku a zaznamenal dva hity.Z osmičky Slovákov sa z víťazstva tešil iba Miloš Kelemen, ktorého Arizona zdolala St. Louis 4:1. Coyotes sú vo forme, keď vyhrali štvrtý zápas za sebou a počas tejto série zdolali štyroch posledných víťazov Stanley Cupu - Vegas, Colorado, Tampu Bay a St. Louis. Kelemen nastúpil v tejto sezóne NHL na piaty zápas, odohral 9:07 minúty a zaznamenal štyri hity.Montreal v zostave aj s Jurajom Slafkovským podľahol doma Detroitu 4:5 po predĺžení, v ktorom rozhodol Jake Walman. Canadiens prehrávali v prvej tretine 0:3, napokon dostali duel aspoň do extračasu a získali bod. Slafkovský hral tentokrát v treťom útoku a na ľade strávil necelých 14 minút.Colorado aj s Tomášom Tatarom neuspelo na ľade Anaheimu 3:4 po nájazdoch. V nich bol jediným úspešným exekútorom osemnásťročný švédsky útočník Leo Carlsson, ktorý skóroval aj v riadnom čase a pridal aj asistenciu. Ducks zastavili sériu ôsmich prehier. Brankár John Gibson nastúpil na 448. zápas v drese Anaheimu a dostal sa na prvé miesto v klubovej histórii pred Jeana-Sebastiana Giguera. Tatar sa počas 8:10 minút na ľade do štatistík nezapísal.Erik Černák v drese Tampy Bay musel pretrpieť prehru v Dallase 1:8. Lightning sa nedarí, keď prehrali štvrtý zápas za sebou. Černákovi duel vôbec nevyšiel, keď mal až štyri mínusové body. Veterán Stars Joe Pavelski nazbieral tri body (1+2) a do štatistík sa zapísal v deviatom zápase za sebou. Rovnakú sériu si udržal aj Nikita Kučerov, ktorý asistoval pri jedinom góle “”, o ktorý sa postaral Victor Hedman.Hráči Seattlu aj s Mariánom Studeničom prehrali v Ottawe 0:2. Prvé čisté konto v sezóne a štvrté v kariére zaznamenal Anton Forsberg, ktorý zlikvidoval 39 striel. Studenič vo svojom druhom zápase za Seattle odohral len 6 minút a 20 sekúnd, mal jeden mínusový bod a jeden hit. Senators uspeli prvýkrát po troch neúspechoch, naopak hráči Kraken prehrali štvrtý duel za sebou.