Asistent trénera Budaj skončil v Poprade z rodinných dôvodov
Autor TASR
Poprad 24. novembra (TASR) - Asistent trénera Jozef Budaj už nebude súčasťou realizačného tímu hokejového klubu HK Poprad. Účastník Tipsport ligy spod Tatier na svojom webe uviedol, že vyhovel jeho žiadosti o uvoľnenie z funkcie z osobných a rodinných dôvodov.
Budaj pôsobil v Poprade od januára tohto roka ako asistent trénera. Po ukončení spolupráce s Jánom Šimkom nakrátko prevzal pozíciu dočasného hlavného trénera, keď viedol tréningy a mužstvo aj v ligovom zápase v Liptovskom Mikuláši. Po príchode nového hlavného trénera Mikea Pellegrimsa sa Budaj vrátil k svojej pôvodnej roli asistenta, v ktorej pôsobil až do svojho rozhodnutia. HK Poprad ďalej informoval, že už v utorok predstaví nového asistenta trénera.
„Jozefovi Budajovi ďakujeme za jeho profesionálny prístup, energiu a odvedenú prácu v popradskom tíme. Do ďalšieho osobného aj profesionálneho života mu prajeme všetko najlepšie,“ uviedol klub na svojom webe.
