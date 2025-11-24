Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Asistent trénera Budaj skončil v Poprade z rodinných dôvodov

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR - Martin Medňanský

Budaj pôsobil v Poprade od januára tohto roka ako asistent trénera.

Autor TASR
Poprad 24. novembra (TASR) - Asistent trénera Jozef Budaj už nebude súčasťou realizačného tímu hokejového klubu HK Poprad. Účastník Tipsport ligy spod Tatier na svojom webe uviedol, že vyhovel jeho žiadosti o uvoľnenie z funkcie z osobných a rodinných dôvodov.

Budaj pôsobil v Poprade od januára tohto roka ako asistent trénera. Po ukončení spolupráce s Jánom Šimkom nakrátko prevzal pozíciu dočasného hlavného trénera, keď viedol tréningy a mužstvo aj v ligovom zápase v Liptovskom Mikuláši. Po príchode nového hlavného trénera Mikea Pellegrimsa sa Budaj vrátil k svojej pôvodnej roli asistenta, v ktorej pôsobil až do svojho rozhodnutia. HK Poprad ďalej informoval, že už v utorok predstaví nového asistenta trénera.

„Jozefovi Budajovi ďakujeme za jeho profesionálny prístup, energiu a odvedenú prácu v popradskom tíme. Do ďalšieho osobného aj profesionálneho života mu prajeme všetko najlepšie,“ uviedol klub na svojom webe.
