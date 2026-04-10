< sekcia Šport
SMUTNÁ SPRÁVA: Asistent trénera zomrel po behu
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Varšava 10. apríla (TASR) - Asistent trénera poľskej futbalovej reprezentácie Jacek Magiera zomrel vo veku 49 rokov. V piatok o tom informoval Poľský futbalový zväz (PZPN) na sociálnej sieti.
Magiera podľa portálu sport.tvp.pl skolaboval počas ranného behu v parku a lekárom v nemocnici sa ho po resuscitácii a prevoze sanitkou nepodarilo zachrániť. „Poľský futbalový zväz s hlbokým smútkom a veľkým zármutkom prijal správu o úmrtí Jacka Magieru, asistenta trénera poľskej reprezentácie. Rodine, priateľom a blízkym Jacka Magieru vyjadruje PZPN úprimnú sústrasť. Zároveň žiada o rešpektovanie súkromia a pokoja jeho blízkych v tomto veľmi náročnom období,“ napísal PZPN na sociálnej sieti.
Pamätné je najmä jeho pôsobenie v Legii Varšava. Či už hráčske v rokoch 1997 až 2006, alebo trénerské, keď sa v sezóne 2016/17 prebojoval s Legiou do základnej skupiny Ligy majstrov, kde jeho zverenci remizovali 3:3 s Realom Madrid.
Od marca 2018 viedol poľskú reprezentáciu do 20 rokov, s ktorou sa prebojoval do osemfinále majstrovstiev sveta. Následne viedol výber do 19 rokov a v roku 2021 sa vrátil do klubového futbalu v Slasku Wroclaw, s ktorým sa stal v ročníku 2023/24 vicemajstrom Poľska.
