Asistent trénera SR 21 Auxt pred Portugalskom:Chceme hrať odvážne

Trenčín 17. novembra (TASR) - Slovenskú futbalovú reprezentáciu do 21 rokov čaká v pondelok v Trenčíne posledné vystúpenie v kalendárnom roku 2024. Po štvrtkovom zápase proti Holandsku (3:3) nastúpia zverenci Jaroslava Kentoša v príprave pred budúcoročnými domácimi ME proti Portugalsku. Zápas má výkop o 18.00 h, v priamom prenose ho odvysiela STVR Šport.



Predvedený výkon proti Holandsku je dobrým odrazovým mostíkom aj pre pondelkový zápas proti Portugalsku. "Súperi ako Holandsko a Portugalsko nám ukazujú, čo nás bude čakať na šampionáte. Chceme sa prezentovať aktívnym a odvážnym futbalom, ktorým môžeme prilákať divákov, aby sa prišli pozrieť na našich hráčov," povedal asistent trénera slovenskej dvadsaťjednotky Mário Auxt pre portál futbalsfz.sk.



Jednou z kľúčových postáv v zápase s Holandskom bol krídelník Adrián Kaprálik, ktorý sa postaral o dva z troch gólov dvadsaťjednotky. Pri zakončení, ktoré viedlo k jeho druhému gólu, sa však nešťastne zranil a zápas proti Holandsku nedohral. "Adrián utrpel ľahšie zranenie, ktoré si však nevyžadovalo osobitnú starostlivosť. Do zápasu by mal byť pripravený, ale o jeho nominácii sa definitívne rozhodne až v pondelok. Ostatní hráči sú v poriadku a pripravení do zápasu," prezradil Auxt.



Portugalsko sa rovnako ako Holandsko predstaví na budúcoročnom európskom šampionáte na Slovensku. Svoju kvalifikačnú cestu zvládol tím z Pyrenejského polostrova s veľkým prehľadom, keď v desiatich zápasoch získal 27 bodov. Jediná bodová strata prišla ešte v novembri 2023 na pôde Grécka, ktorému Portugalčania podľahli 1:2. "Videli sme už v zápase s Holandskom, že individuálna kvalita ich hráčov je na vysokej úrovni. Niečo podobné nás čaká aj proti Portugalsku. My sa však chceme pozerať hlavne na seba, na náš herný prejav a na to, akým spôsobom sa môžeme proti takýmto súperom presadiť," zdôraznil asistent trénera SR 21.



V základnej zostave v zápase proti Holandsku bol aj stredopoliar Artur Gajdoš, ktorý odohral 87 minút: "Až na nejaké úseky zápasu bola spokojnosť s výkonom proti Holandsku. Pokiaľ ide o výsledok, vzhľadom na priebeh zápasu, keď sme vyhrávali 3:1, tak spokojní byť nemôžeme. Toto by sme chceli napraviť a doviesť zápas do víťazného konca. Výkony a výsledky proti takýmto silným súperom nám dodávajú sebavedomie. Teraz nás čaká ďalší kvalitný súper. Do majstrovstiev Európy už budeme hrať len s takýmito silnými súpermi. Myslím si však, že máme kvalitu na to, aby sme ich porazili."



Zápasom proti Portugalsku sa slovenská futbalová reprezentácia po dlhých rokoch vracia do Trenčína. Dejisko pondelkového zápasu je pre Gajdoša špecifické aj z toho dôvodu, že je sám odchovanec AS Trenčín. "Keď som sa dozvedel, že tento zápas odohráme v Trenčíne, tak som bol veľmi rád. Keď som z Trenčína odchádzal, tak som povedal, že sa sem vždy budem veľmi rád vracať. Teraz nastal ten čas a už sa neviem dočkať začiatku zápasu," povedal Gajdoš.