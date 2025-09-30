< sekcia Šport
Basketbalisti Piešťanských Čajok zvíťazili na palubovke CBK Košice
CBK Košice - Piešťanské Čajky 61:108 (33:51).
Autor TASR
Košice 30. septembra (TASR) - Basketbalisti Piešťanských Čajok zvíťazili v predohrávke 2. kola TIPOS Extraligy na palubovke CBK Košice 108:61.
2. kolo TIPOS Extraligy:
Najviac bodov: Kašperanová 23, Kmetoniová 14, Rothová 13 - Schwarzová 19, Buknová 18, Jakubčeková 17
