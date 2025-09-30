Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Basketbalisti Piešťanských Čajok zvíťazili na palubovke CBK Košice

CBK Košice - Piešťanské Čajky 61:108 (33:51).

2. kolo TIPOS Extraligy:

CBK Košice - Piešťanské Čajky 61:108 (33:51)

Najviac bodov: Kašperanová 23, Kmetoniová 14, Rothová 13 - Schwarzová 19, Buknová 18, Jakubčeková 17
