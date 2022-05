Asociácia koučov Premier League vyhlásila Kloppa za Trénera roka

Liverpool 25. mája (TASR) - Kormidelníka futbalistov FC Liverpool Jürgena Kloppa vyhlásila Asociácia koučov Premier League (LMA) za Trénera roka. Nemec získal toto ocenenie druhýkrát po roku 2020.



Jeho zverenci vybojovali v tejto sezóne Pohár FA aj Ligový pohár. V sobotu majú navyše šancu zabojovať o historicky siedmy triumf v EPM/Lige majstrov proti Realu Madrid. O možnosť kompletnej zbierky ich obral Manchester City, ktorý otočil záverečný ligový zápas proti Aston Ville (3:2) a v najvyššej anglickej súťaži zvíťazil o bod.



"Je to veľká pocta, bola to šialená sezóna. V záverečnom kole nešlo o nič len v dvoch zápasoch, všetci ostatní hrali o všetko. Nevyšlo nám to najlepšie, no už sme sa z toho dostali," uviedol 54-ročný Klopp pre agentúru AFP. "Keď získate takéto ocenenie, buď ste génius, alebo máte najlepší trénerský tím na svete. A ja som tu s celým mojím trénerským tímom, ktorý vie, ako veľmi si ho cením," dodal nemecký kormidelník, ktorý dostal aj ocenenie Sira Alexa Fergusona za angažovanosť na všetkých úrovniach anglického mužského futbalu.