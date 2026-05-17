Nedela 17. máj 2026
Asociácia rozhodcov SFZ odsúdila Micheľov útok: „Je to neprípustné“

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 17. mája (TASR) - Asociácia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu (SFZ) odsúdila verbálny útok výkonného riaditeľa FC Tatran Prešov Ľuboša Micheľa na adresu arbitra Mariána Ruca. Micheľ kritizoval videorozhodcu Ruca po tom, čo Prešovčania prehrali v záverečnom stretnutí nadstavbovej časti Niké ligy o udržanie sa s Komárnom 0:1 a vypadli z najvyššej slovenskej súťaže.

Asociácia rozhodcov SFZ odsudzuje verbálny útok Ľuboša Micheľa na rozhodcu Mariána Ruca, ktorý je nielen dobrým rozhodcom, ale aj férovým človekom. Je neprípustné a poľutovaniahodné, aby športový neúspech dával pán Micheľ za vinu rozhodcom. Navyše v situácii, keď bol vyrovnávajúci gól z nadstaveného času stretnutia Komárno - Prešov neuznaný správne. Asociácia rozhodcov vyjadruje plnú podporu kolegovi Mariánovi Rucovi. Rozhodcovia sú v prvom rade ľudia, ktorí majú rodiny, majú svoju prácu a rozhodne, ak sa aj dopustia omylu, v tom nie je žiaden úmysel. Tak ako hráči, tak aj rozhodcovia vyvíjajú maximálne úsilie na to, aby stretnutia zvládli, ak je to možné, bez chýb a viedli ich objektívne,“ vyjadril sa predseda Asociácie rozhodcov SFZ Peter Bednár.
