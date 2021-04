Asociácie UEFA schválili deklaráciu odsudzujúcu vznik Superligy

Montreaux 20. apríla (TASR) - Všetkých 55 členských asociácií Európskej futbalovej únie (UEFA) v utorok jednomyseľne schválilo deklaráciu, ktorá ostro odsudzuje vytvorenie Európskej Superligy (ESL). Jej vznik oznámilo v nedeľu v noci dvanásť európskych veľkoklubov z Anglicka, Španielska a Talianska.



"My sme európsky futbal, oni nie. Nech sa stane čokoľvek, futbal bude prinášať ľudom radosť a emócie. Futbal nie je chamtivosť, ale vášeň," povedal prezident UEFA Aleksander Čeferin. Únia zverejní celé znenie deklarácie na svojej internetovej stránke.



Čeferin na 45. kongrese UEFA ďalej uviedol, že dúfa, že preložené EURO 2020 bude "čo najnormálnejšie". Turnaj presunuli z vlaňajška na toto leto pre pandémiu koronavírusu. Tá však stále pretrváva a zatiaľ nedovolila naplniť štadióny. Počas šampionátu by sa však mala dostať na tribúny dvanástich štadiónov aspoň časť divákov. Čeferin verí, že ich tam bude čo najviac, no zdôraznil, že zdravotná situácia stále budí obavy. "Nebudeme riskovať, všetky rozhodnutia budeme robiť spolu s miestnymi úradmi," citovala ho agentúra dpa.



Deväť z dvanástich hostiteľských miest už potvrdilo, že na štadióny sa dostane aspoň časť divákov. Mníchov, Bilbao a Dublin tak ešte nespravili a koncom týždňa by sa malo rozhodnúť o ich organizátorských právach. Slovensko má na ME odohrať prvé dva zápasy E-skupiny 14. júna proti Poľsku a 18. júna proti Švédsku v Dubline, záverečný 23. júna proti Španielom v Bilbau.