ASOIF chce riešiť možné zníženie príjmov i počet disciplín na OH2028

Lausanne 13. novembra (TASR) - Asociácia letných olympijských športov (ASOIF) chce čo najskôr riešiť riziko zníženia finančných príjmov i počet disciplín na OH 2028. Tieto možnosti sú v hre v dôsledku pätice nových športov, ktoré si odbijú premiéru práve v Los Angeles.



Medzinárodný olympijský výbor (MOV) schválil v októbri päť nových športov. Do programu pribudnú kriket, squash, lakros, flag futbal a bejzbal/softbal. Zároveň však ponechal box, moderný päťboj a vzpieranie, ktorých zotrvanie bolo ohrozené. Na OH 2028 by tak bolo až 36 športov, čo vyvolalo podľa ASOIF "mnoho otázok". Jednotlivé športové federácie si na predošlých dvoch OH prerozdeľovali 540 miliónov amerických dolárov. Na OH2020 išlo na väčšinu športov 13 až 17,3 milióna USD a pre niektoré výbory to bola polovica príjmov za štvorročný cyklus. Na druhej strane by pridanie kriketu malo vyniesť o minimálne 100 miliónov dolárov viac.



Súčasťou ASOIF sú aj prezidenti World Atheltics, Medzinárodnej gymnastickej federácie (FIG) a World Aquatics - troch vrcholových olympijských športov. Atléti dostali na predošlých hrách 38,5 milióna USD, gymnastika a plávanie zhruba po 31,4. "Kľúčové problémy olympijských športov s expanziou olympijských hier sú rozdelenie zisku, kvóty pre športovcov, kvalifikačný systém a optimalizácia hier," citovala prezidenta ASOIF Francesca Ricciho Bittiho agentúra AP. Optimalizácia má kontrolovať výdavky i služby a prispieť ku vyrovnanejšiemu rozpočtu.



Štyri nové tímové športy taktiež ohrozujú limit MOV na 10.500 účastníkov OH. To pravdepodobne spôsobí tlak na menší počet športovcov či dokonca disciplín. MOV chce túto problematiku uzavrieť začiatkom roka 2025 a k vyjadreniam ASOIF zatiaľ nezaujal stanovisko.



Asociácia zároveň varovala svojich členov pred účasťou na ruskej Družbe. Krajina plánuje obnoviť toto športové podujatie po 40 rokoch, uskutočniť sa má v septembri 2024. Družba sa konala v roku 1984 pre športovcov, ktorí v dôsledku politicky motivovaného bojkotu prišli o účasť na olympijských hrách v Los Angeles. MOV zatiaľ definitívne nerozhodol o účasti Rusov a Bielorusov na nadchádzajúcich hrách.