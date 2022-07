Aspas predĺžil kontrakt so Celtou Vigo do roku 2025

Vigo 26. júla (TASR) - Španielsky futbalista Iago Aspas predĺžil kontrakt so Celtou Vigo do 30. júna 2025. Tridsaťpäťročný útočník je ikonou galícijského klubu. Za Celtu odohral 418 zápasov, v ktorých vsietil 184 gólov a pridal 63 asistencií.



Štyrikrát získal Zarrovu trofej pre najlepšieho španielskeho strelca La Ligy. V uplynulom ročníku najvyššej španielskej súťaže si pripísal na konto 18 presných zásahov. V roku 2017 postúpil so Celtou do semifinále Európskej ligy UEFA. V roku 2018 štartoval v drese španielskej reprezentácie na MS v Rusku.