Aspas predĺžil kontrakt so Celtou Vigo do roku 2026

Vigo 26. decembra (TASR) - Španielsky futbalista Iago Aspas predĺžil kontrakt so Celtou Vigo do 30. júna 2026. Tridsaťsedemročný útočník je legendou galicijského klubu. Štyrikrát získal Trofej Telma Zarru určenú pre najlepšieho španielskeho strelca La Ligy.



"Celta je môj život, môj domov. Na štadióne Balaidos som zažil nazabudnuteľné dni, chvíle radosti, osláv i bolestí. Hovorí sa, že nič netrvá večne, ale belasé farby Celty budem nosiť vo svojom srdci navždy," uviedol na sociálnych sieťach Aspas, ktorý má na svojom konte 20 štartov za španielsku reprezentáciu. V drese "La Furia Roja" vsietil šesť gólov a zúčastnil sa i na MS 2018 v Rusku.



Vedenie Celty privítalo predĺženie kontraktu s Aspasom s nadšením. "Je to pre nás ten najkrajší vianočný darček. Sme hrdí na to, že sme sa dohodli na ročnom predĺžení spolupráce s emblémom španielskeho futbalu a žijúcou legendou Celty," sprostredkoval reakciu klubu španielsky denník Marca.